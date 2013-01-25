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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 16:56 BJT

全球金市: 金价自近两周低位反弹,受欧元升势及日央行言论提振

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1670.20 2.84 +0.17 -0.26

现货银 31.69 0.06 +0.19 4.66

现货铂金 1683.00 5.01 +0.30 9.64

现货钯金 725.00 1.03 +0.14 4.77

COMEX期金 1669.80 -0.10 -0.01 -0.36 20683

COMEX期银 31.71 -0.01 -0.04 4.90 5480

汇率

欧元/美元 1.3408

美元/日圆 90.55 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李婷仪; 审校 王冠中)
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