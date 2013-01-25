全球金市: 金价录得五周以来最高单周降幅,经济好转信号削弱避险魅力

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
路透纽约1月26日 - 金价周五触及两周低位,录得今年最高单周降幅,全球经济前景改善令黄金跌破一关键技术支撑位.
黄金价格跌穿200日移动均线,过去五个月的多数时间黄金都曾守住该该水准.此前以标准普尔500指数为代表的美国股市连续第八天上扬,录得逾八年来最久上涨纪录.
美国周五公布令人振奋的楼市数据,加之欧元区显示出稳定迹象,金价因此承压.交易商称下周美国联邦储备理事会(美联储, FED)政策会议和美国就业数据将为金市定下基调.
"如果下周的失业率数据略好于预期,甚至和预期相同,都将给金市带来压力."Integrated Brokerage Services首席贵金属交易员Frank McGhee表示.
1855GMT,现货金 下跌0.6%,报每盎司1,658.11美元,稍早曾触及1月11日迄今低点1,655.39美元.
本周金价下跌1.5%,为去年12月23日当周以来最差单周表现.
以欧元计价的黄金 跌幅更深,触及每盎司1,230.03欧元的八个月低点,因有消息称银行业向欧洲央行(ECB)偿还的现金将比预期更多,表明银行系统正在走向稳定,欧元上扬.
数据还显示,尽管美国12月新屋销售数据疲弱,但2012年新屋销售年率增幅为2009年以来最高.这也给金价带来压力.
美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 下跌13.30美元,结算价报每盎司1,656.60美元.
汤森路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约10%,部分受助于2月合约在1月31日(即2月合约的第一交割通知日)展期至4月合约.
现货银 下跌1.5%,报每盎司31.16美元.
交易商表示,在经历1月前两周的兴旺开局后,中国和印度的黄金买盘开始减弱.
黄金投资者现等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周三的声明和周五的非农就业报告,据此判断美国货币政策走向和经济状况.
铂金(白金)系金属方面,现货铂金 上涨0.8%,报1,691.50美元.本周上涨近1.5%,已连升四周,为一年来最长升势纪录.现货钯金 涨1.9%,报每盎司737.72美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 母红)
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 4月15-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) --