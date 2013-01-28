全球金市: 金价持于两周低位附近,全球经济前景好转打压其避险魅力

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
现货钯金 上涨至每盎司740.25美元,为2011年9月以来最高.
多家银行将偿还欧洲央行的1,372亿欧元(1,830亿美元)三年期贷款,选择提前返还的数额高于市场预期,显示至少有部分金融体系正回复稳健.
国际银行家和各国财长周六警告称,尽管欧元目前企稳,但欧洲危机尚未结束,还需若干年才能克服欧洲经济困难及严重失业的问题.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,1月22日止当周对冲基金和货币基金经理人增加美国黄金和白银期货和期权的净多头押注.
CFTC数据也显示,铂金(白金)净多仓合约升至纪录高位38,097口,钯金合约连续第二周上升,达到史上新高的18,972口.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。