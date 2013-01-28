全球金市: 金价持于两周低位附近,全球经济前景好转打压其避险魅力

现货钯金 上涨至每盎司740.25美元,为2011年9月以来最高.

多家银行将偿还欧洲央行的1,372亿欧元(1,830亿美元)三年期贷款,选择提前返还的数额高于市场预期,显示至少有部分金融体系正回复稳健.

国际银行家和各国财长周六警告称,尽管欧元目前企稳,但欧洲危机尚未结束,还需若干年才能克服欧洲经济困难及严重失业的问题.