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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 09:39 BJT

全球金市: 金价持于两周低位附近,全球经济前景好转打压其避险魅力

现货钯金 上涨至每盎司740.25美元,为2011年9月以来最高.

多家银行将偿还欧洲央行的1,372亿欧元(1,830亿美元)三年期贷款,选择提前返还的数额高于市场预期,显示至少有部分金融体系正回复稳健.

国际银行家和各国财长周六警告称,尽管欧元目前企稳,但欧洲危机尚未结束,还需若干年才能克服欧洲经济困难及严重失业的问题.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,1月22日止当周对冲基金和货币基金经理人增加美国黄金和白银期货和期权的净多头押注.

CFTC数据也显示,铂金(白金)净多仓合约升至纪录高位38,097口,钯金合约连续第二周上升,达到史上新高的18,972口.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 戴素萍)
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