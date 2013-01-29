全球金市: 金价终结四日跌势上涨,周三FOMC声明将是市场重头戏

* COMEX期金未平仓量下降4%

* 市场等待周五的美国非农就业数据

* 关注:周三发布的美国联邦公开市场委员会会议声明

路透纽约1月29日 - 黄金价格周二上扬,终止四日连跌态势,受助于空头回补和美国宽松货币政策料会持续的预期.

铂金(白金)和钯金亦在周二下挫后反弹,之前供给忧虑以及需求反弹希望催生出强劲的基金买兴.

明日美国联邦储备理事会(美联储, FED)将公布政策声明,预计仍将维持超低短期利率,直到美国失业率降至6.5%.

"美联储将要公布的消息更有可能与原先内容类似,所以可以预见的是(量化宽松)至少还会再持续一小段时间."SICA Wealth投资长Jeffrey Sica表示.

1855 GMT,现货金 上涨0.5%,报每盎司1,662.04美元,自周一的两周半低位1,651.93美元反弹.

美国2月期金 上扬7.90美元,报每盎司1,660.80美元,成交量较250日均值高出逾40%,因为在周五的2月合约首个交割通知日前,投资人将2月合约展期至4月合约.

芝加哥商业交易所(CME)数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)未平仓量周一下降4%,此前连续四天金价下挫.交易商称,这表明部分投资者回补空头.

美元指数 下跌和美国股市走高亦提振金价.

美国宽松货币政策帮助黄金在2012年录得第12年上涨.

美国政策制定者对于美联储的公债购买计划(或量化宽松)的不安情绪正在升温.不过分析师认为,联储政策短期内不会转变.

投资人将检视周五美国非农就业数据,以寻找该国经济状况的线索.

现货银 上扬1.5%,报每盎司31.28美元,上日曾触及两周低点30.71美元.

白银和黄金一起上升,此外有报导称印度今年白银出口有望提高30%,也支撑了白银价格.

铂金系金属方面,现货铂金 最新上涨0.9%,报每盎司1,674.49美元.周一时铂金下跌近2%,为逾一个月来最高单日跌幅.

上日有消息称,Anglo American Platinum 与南非工会达成协议,将推迟一项牵扯到裁员14,000人的重组计划,使双方有更多时间进行谈判.

现货钯金 上涨1.4%,至每盎司746.22美元,稍早曾触及748.50美元的16个月新高.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1660.80 7.90 0.5 1653.50 1665.00 132,112 COMEX白银期货 31.184 0.404 1.3 30.850 31.355 27,860 COMEX铂金期货 1678.90 16.70 1.0 1662.70 1682.80 8,740 COMEX钯金期货 749.75 9.20 1.2 734.30 750.90 4,916 现货金 1662.04 7.70 0.5 1655.05 1665.66 现货银 31.280 0.460 1.5 30.870 31.320 现货铂金 1674.49 15.50 0.9 1665.00 1676.00 现货钯金 746.22 10.50 1.4 736.52 748.50(完)

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