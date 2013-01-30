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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:09 BJT

全球金市: 黄金测试重要阻力位水平,美联储会议结果公布在即

美国独栋房屋价格在1月上涨,显示楼市正在转好.11月美国房价上涨,较上年同期涨逾5%,创下2006年8月以来的最大同比涨幅,而当时楼市开始崩溃.

美国老鹰银币1月销售创下史上最高月度销量.金币也创下2010年7月以来最佳表现.

印度珠宝出口促进协会说,印度银饰出口今年料将因全球需求上升跳增30%.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 张涛)
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