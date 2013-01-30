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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:14 BJT

全球金市: 现货金守在关键水准上方,关注美联储利率决定

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1666.44 2.99 +0.18 -0.48

现货银 31.38 0.00 +0.00 3.63

现货铂金 1682.24 7.00 +0.42 9.59

现货钯金 749.85 2.38 +0.32 8.36

COMEX期金 1666.00 5.20 +0.31 -0.58 4138

COMEX期银 31.41 0.22 +0.71 3.89 3490

汇率

欧元/美元 1.3482

美元/日圆 90.91

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/程琳; 审校 侯向明/丁琦)
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