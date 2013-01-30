全球金市: 金价上扬,美国GDP意外萎缩和美联储会议声明提供助力

澳洲股市：守住升幅，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
* 美国去年第四季GDP环比年率初值萎缩0.1%,提振黄金买盘
* 美联储称经济成长停滞,但可能只是暂时现象
路透纽约1月30日 - 黄金价格周三上扬,此前数据显示美国第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩.美国联邦储备理事会(美联储, FED)称其购债刺激计划不变后,金价保持上涨态势.
美联储在1月会议声明中重申将继续购买证券,直到就业前景"明显改善",黄金的对冲通胀魅力得到提振.
美联储亦表示,经济成长陷入停滞,但称回落现象可能只是暂时.
对美联储可能在长时期维持货币宽松政策不变的预期,亦支持黄金.此前美国商务部公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%是,2009年走出衰退以来的最差表现.
"由于GDP数字意外疲弱,市场在美联储会议决定公布前延续涨势."Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee称.
1955GMT,现货金 上涨0.7%,报每盎司1,675.76美元,美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明发布后曾一度上扬1.1%,至每盎司1,682.90美元的一周高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 收高19.10美元,报每盎司1,679.90美元,成交量较250日均值高出约20%,因为在周五的2月合约首个交割通知日前,投资人将2月合约展期至4月合约.
其他贵金属方面,现货银 追随金价升势,上涨1.9%,报每盎司31.98美元.现货铂金(白金) 涨0.3%,报每盎司1,680.74美元.钯金 下滑0.1%,报746.72美元,盘中触及每盎司757.22美元的16个月新高.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1679.90 19.10 1.2 1661.80 1683.20 38,589 COMEX白银期货 32.177 0.993 3.2 31.250 32.300 52,106 COMEX铂金期货 1689.30 10.40 0.6 1678.70 1693.60 8,695 COMEX钯金期货 751.40 1.65 0.2 744.90 760.50 7,949 现货金 1675.76 12.31 0.7 1663.35 1683.39 现货银 31.980 0.600 1.9 31.280 32.230 现货铂金 1680.74 5.50 0.3 1681.50 1688.49 现货钯金 746.72 -0.75 -0.1 745.27 757.22 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超863 亿韩元。外资已连续五日卖超，期间累计卖超3,080亿韩元(2.7175亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 7日 -86.3 20.2 19.3 ^4 月 6日 -90.5 -117.9 168.3 4 月 5日 -7.6 -167.2 128 4 月 4日 -101.6 -123.5 179.4 4 月 3日 -22.0 31.2