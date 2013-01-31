全球金市: 金价回吐昨日涨幅并下跌近1%,因技术性卖盘

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
* 美元走强和获利了结打压金价
* 市场关注:周五美国非农就业报告
路透纽约/伦敦1月31日 - 黄金周四下跌近1%.上日金价上扬后,今天出现技术性卖盘.投资者注意力集中在美国非农就业报告上,寻找美国联邦储备理事会(美联储, FED)货币政策前景的线索.
黄金周三触及每盎司1,680美元以上的两周高位,之前数据显示美国第四季经济意外萎缩.美联储承诺将维持每月850亿美元的资产购买计划后,金价守住涨幅.
不过,交易商表示,黄金再度未能在1月升穿关键阻力位1,700美元,进而触发技术性卖盘.
"我会在金价上升时买入看跌期权.市场看似偏空,期权波动性正在下降."纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示.
1914GMT,现货金 下跌0.9%,报每盎司1,661.25美元.
美国COMEX-2月黄金期货 收低19.30美元,报每盎司1,660.60美元.路透初步数据显示,成交量较250日均值低约10%.
交易商称,周四数据显示,12月美国个人所得和工资成长均有增加,亦打压黄金避险魅力.
现货银 追随黄金走势,下跌2.1%至31.35美元.周三时大涨近3%至32.23美元.
投资者现等待周五公布的非农就业数据,将据此判断美国劳工市场.
铂金(白金)系金属方面,现货铂金 下跌0.6%,报1,672.50美元.钯金 跌0.8%,报740.47美元,周三时触及16个月新高756美元.
----------------------------1914GMT---------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1660.60 -19.30 -1.1 1657.40 1680.00 5,589 COMEX白银期货 31.351 -0.826 -2.6 31.120 32.130 51,207 COMEX铂金期货 1675.40 -13.90 -0.8 1666.20 1689.20 9,247 COMEX钯金期货 745.70 -5.70 -0.8 735.45 752.35 6,803 现货金 1661.25 -15.45 -0.9 1658.40 1680.40 现货银 31.350 -0.670 -2.1 31.140 32.110 现货铂金 1672.50 -9.74 -0.6 1668.50 1684.50 现货钯金 740.47 -6.28 -0.8 738.50 749.50
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表