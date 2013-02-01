全球金市: 黄金受美国非农就业数据提振收高,本周上扬

* 美联储官员讲话后,黄金缩减升幅
* 印度央行将推出黄金挂钩产品
* 土耳其1月黄金进口升至11.27吨
路透纽约2月1日 - 黄金周五上涨,和股市及商品一起攀升,本周上扬,此前数据显示美国1月非农就业岗位温和增长.
美国劳工部公布,之前两个月就业增幅多于原先公布的读数,支持了美国经济复苏在轨道之上的观点,金价因此攀升.
其他数据显示美国制造业活动改善和消费者信心好转,也扶助道指自2007年10月来首次重上14,000点上方,提振了黄金和工业商品价格,由原油领升.
1954 GMT,现货金 上升0.3%,至每盎司1,668.54美元,从稍早触及1,681.70美元的日内高位回落.
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济今年表现有望好于2012年,且经济成长改善有可能让美国联邦储备理事会(美联储, FED)准备好放缓或暂停公债购买计划. 之后,金价短暂跌至平盘下方.
美国4月期金 升8.60美元,至每盎司1,670.60美元,路透初步数据显示,成交量和250日均值走势一致.
本周金价上升0.6%.
现货银 上涨1.7%,至每盎司31.94美元.
市场在消化印度央行计划在未来几个月推出三至四种黄金挂钩产品的消息,作为将印度家庭拥有的2万吨黄金投入银行体系的努力.
土耳其1月黄金进口上升至11.27吨,去年同期为2.96吨.
现货铂金 升0.5%,至每盎司1,684.49美元,现货钯金 上扬1.8%,至每盎司753.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1670.60 8.60 0.5 1660.60 1683.00 161,971
COMEX白银期货 31.958 0.607 1.9 31.300 32.160 50,136
COMEX铂金期货 1687.70 12.30 0.7 1668.20 1693.80 9,324
COMEX钯金期货 756.40 10.70 1.4 739.60 758.50 4,972
现货金 1668.54 5.55 0.3 1660.68 1681.70
现货银 31.940 0.530 1.7 31.330 32.130
现货铂金 1684.49 8.24 0.5 1671.50 1689.75
现货钯金 753.47 13.00 1.8 742.25 756.00
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(编译 利棣儿; 审校 李军)