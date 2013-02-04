全球金市: 金价下跌,因美国乐观数据削弱避险买需

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
美国劳工部公布,1月新增15.7万个就业岗位,11月及12月新增就业岗位上修,比原先公布的高出12.7万个.经过每年1月例行的对前一年数据修正后,2012年的就业市场情况比原先想得更稳健.1月制造业活动升至九个月高点,新订单反弹,且汽车及货车销售大增,消费者信心上扬. 另外汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国1月消费者信心指数终值为73.8,高于预估的71.5.
有迹象显示,美国经济正在复苏,这亦降低了美联储维持其货币刺激政策的机率,这在削减黄金的避险地位之外,进一步压低了黄金的通胀对抗魅力.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 王翔琼/于春红 审校)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。