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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:53 BJT

全球金市: 金价下跌,因美国乐观数据削弱避险买需

美国劳工部公布,1月新增15.7万个就业岗位,11月及12月新增就业岗位上修,比原先公布的高出12.7万个.经过每年1月例行的对前一年数据修正后,2012年的就业市场情况比原先想得更稳健.1月制造业活动升至九个月高点,新订单反弹,且汽车及货车销售大增,消费者信心上扬. 另外汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国1月消费者信心指数终值为73.8,高于预估的71.5.

有迹象显示,美国经济正在复苏,这亦降低了美联储维持其货币刺激政策的机率,这在削减黄金的避险地位之外,进一步压低了黄金的通胀对抗魅力.(完)

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