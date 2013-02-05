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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:07 BJT

全球金市: 铂金触及四个月高位,钯金亦高见17个月高点

路透纽约2月4日 - 铂金(白金)周一触及四个月高位,表现继续超越黄金,因美国汽车销售增加提振对白金的需求.

现货铂金 日内跃升0.8%,升至每盎司1,705美元上方.年内迄今为止铂金涨幅已超10%,追平2012年全年涨幅.

美国1月汽车销量较上年同期大增逾14%.最大的铂金矿商Amplats公布的业绩疲软,同样令铂金产量下降的忧虑骤升.

现货钯金 较上日微升,但足以让其触及17个月最高水平,略低于每盎司760美元.钯金年内涨幅接近8%,略高于上年的7%涨幅.

现货金 日内升0.4%,徘徊在每盎司1,674略下方.金价年内持平,2012年则上扬7%,连续第12年上涨.

现货银 下跌0.3%,报每盎司31.70美元.

分析师表示,如果整个2月的美国数据都显示经济进一步复苏,铂族金属未来几周可能会进一步上扬,但金价也可能出现技术性反弹.

"金价仍处在1,700美元这一关键阻力位下方,一旦突破该水平,就可能会强力反弹,"Sarhan Capital的Adam Sarhan说."试想一个被压缩的弹簧,然后放手.这就是金价."

股市与欧元微跌也消除了一些对金价的支撑.周五公布的数据显示,美国对冲基金和货币市场经理人上周削减黄金期货和期权净多仓,因迹象显示美国经济正稳步改善.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客则增加了铂金和钯金净多仓至纪录高位.

"期货和期权投资者正在离场,将资金撤出金市,并投入周期性更强的市场(例如铂金和钯金),这些市场会从经济成长趋稳中获益,"瑞信大宗商品全球研究主管Tobias Merath表示.

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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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