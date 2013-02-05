全球金市: 铂金触及四个月高位,钯金亦高见17个月高点

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透纽约2月4日 - 铂金(白金)周一触及四个月高位,表现继续超越黄金,因美国汽车销售增加提振对白金的需求.
现货铂金 日内跃升0.8%,升至每盎司1,705美元上方.年内迄今为止铂金涨幅已超10%,追平2012年全年涨幅.
美国1月汽车销量较上年同期大增逾14%.最大的铂金矿商Amplats公布的业绩疲软,同样令铂金产量下降的忧虑骤升.
现货钯金 较上日微升,但足以让其触及17个月最高水平,略低于每盎司760美元.钯金年内涨幅接近8%,略高于上年的7%涨幅.
现货金 日内升0.4%,徘徊在每盎司1,674略下方.金价年内持平,2012年则上扬7%,连续第12年上涨.
现货银 下跌0.3%,报每盎司31.70美元.
分析师表示,如果整个2月的美国数据都显示经济进一步复苏,铂族金属未来几周可能会进一步上扬,但金价也可能出现技术性反弹.
"金价仍处在1,700美元这一关键阻力位下方,一旦突破该水平,就可能会强力反弹,"Sarhan Capital的Adam Sarhan说."试想一个被压缩的弹簧,然后放手.这就是金价."
股市与欧元微跌也消除了一些对金价的支撑.周五公布的数据显示,美国对冲基金和货币市场经理人上周削减黄金期货和期权净多仓,因迹象显示美国经济正稳步改善.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客则增加了铂金和钯金净多仓至纪录高位.
"期货和期权投资者正在离场,将资金撤出金市,并投入周期性更强的市场(例如铂金和钯金),这些市场会从经济成长趋稳中获益,"瑞信大宗商品全球研究主管Tobias Merath表示.
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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。