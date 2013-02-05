全球金市: 铂金和钯金接近数月高位,金价陷入近期交投区间

现货铂金(白金) 接近持平,报1,692.99美元,接近上日触及的四个月高位1,705.25美元.现货钯金 小跌0.1%至754.47美元,从周一触及的17个月高位759.75美元下滑.

全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum 表示,去年首次录得年度亏损,并警告称在其缩减运营以恢复获利的情况下,劳资纠纷可能增多

有关欧元区的忧虑重燃,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)陷腐败丑闻引发下台呼声,同时意大利前总理贝鲁斯柯尼的支持率提高也让投资者担心.

投资者将关注本周稍晚举行的欧洲央行(ECB)政策会议,不过经济分析师预计该央行的立场几乎不会改变.(完)

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