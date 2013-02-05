全球金市: 铂金和钯金接近数月高位,金价陷入近期交投区间

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
现货铂金(白金) 接近持平,报1,692.99美元,接近上日触及的四个月高位1,705.25美元.现货钯金 小跌0.1%至754.47美元,从周一触及的17个月高位759.75美元下滑.
全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum 表示,去年首次录得年度亏损,并警告称在其缩减运营以恢复获利的情况下,劳资纠纷可能增多
有关欧元区的忧虑重燃,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)陷腐败丑闻引发下台呼声,同时意大利前总理贝鲁斯柯尼的支持率提高也让投资者担心.
投资者将关注本周稍晚举行的欧洲央行(ECB)政策会议,不过经济分析师预计该央行的立场几乎不会改变.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞; 审校 于春红/程琳)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。