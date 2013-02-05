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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 15:46 BJT

全球金市: 铂金和钯金跌离数月高位,受获利了结拖累

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1675.84 1.84 +0.11 0.08

现货银 31.73 0.01 +0.03 4.79

现货铂金 1689.49 -3.25 -0.19 10.06

现货钯金 748.14 -7.08 -0.94 8.11

COMEX期金 1677.10 0.70 +0.04 0.08 13271

COMEX期银 31.75 0.03 +0.11 5.03 2028

汇率

欧元/美元 1.3485

美元/日圆 92.37

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 杜明霞)
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