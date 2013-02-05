全球金市: 金价因经济好转而承压下滑,铂金系金属上涨

港报社评：回归20年，应探究港人对“一国两制”诉求--明报4月7日
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
* 美国服务业指数攀升,黄金承压
* 中国从香港进口的实货黄金量触及纪录高位
* 铂跌金和钯金逆转跌势,可见基金买盘
路透纽约2月5日 - 金价周二由升转跌,美国股市涨势坚实以及经济前景好转打压黄金避险魅力.
数据显示美国1月服务业扩张,欧洲企业乐观程度也触及八个月高点,铂金(白金)和钯金因市场预期需求将提高而上涨.
盘中稍早时金价曾一度上扬,因数据表明2012年香港至中国大陆的黄金净出口量跳升47%至纪录高位.
最新数据表明俄罗斯、韩国和其他新兴经济体央行对黄金的兴趣再度萌生,与上述数据相一致.
"央行买入黄金已经有几个月了,但是(黄金期货)却没什么变动.对我来说,这是偏空现象,因为我认为金价应该远高于目前的水平,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易人Jonathan Jossen表示.
1820GMT,现货金 下跌0.1%,报每盎司1,672.20美元,自稍早触及的高位近1,685美元回落.
美国4月黄金期货 下跌3.30美元,报1,673.10美元.
迹象显示欧元区经济正在企稳,也让金价承受压力.分析师表示,1月Markt欧元区采购经理人指数(PMI)升至10个月高位,且美国服务业数据令人振奋,均让投资者出脱黄金并转投股市.
黄金投资者现正在消化一份报告.国会预算办公室公布的数据显示,2013财年美国财政赤字将下滑到8,450亿美元,而之前四年赤字均保持在1兆(万亿)美元以上.
现货银 小涨0.4%,报每盎司31.85美元.
铂金和钯金周二连续第三天上涨.交易商预计未来几个月将继续上扬,因宏观经济数据改善的希望刺激基金买盘.
钯金 逆转稍早跌势,上涨1.3%,至每盎司764.97美元,创下17个月新高766.22美元.铂金 涨0.5%,报每盎司1,701美元.
不过,分析师对铂金系金属需求的不均衡状态发出警告,因欧洲市场持续疲弱抵消了美国和中国市场的需求改善.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1673.10 -3.30 -0.2% -0.2% COMEX白银期货 31.865 0.149 0.5% 5.4% COMEX铂金期货 1707.90 9.80 0.6% 11.0% COMEX钯金期货 767.15 9.35 1.2% 9.1% 现货金 1672.20 -1.80 -0.1% -0.1% 现货银 31.85 0.13 0.4% 5.1% 现货铂金 1701.00 8.26 0.5% 10.6% 现货钯金 764.97 9.75 1.3% 9.0% (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 母红)
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。