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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 16:49 BJT

全球金市: 铂金触及四个月高位,受全球经济好转期望的提振

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1670.56 -2.04 -0.12 -0.24

现货银 31.69 -0.09 -0.28 4.66

现货铂金 1708.49 2.50 +0.15 11.30

现货钯金 760.88 -2.56 -0.34 9.95

COMEX期金 1671.50 -2.00 -0.12 -0.26 14577

COMEX期银 31.71 -0.16 -0.52 4.90 3618

汇率

欧元/美元 1.3524

美元/日圆 93.69

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张明君)

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