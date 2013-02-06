全球金市: 铂金触及四个月高位,受全球经济好转期望的提振

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
--------------------------0813GMT------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1670.56 -2.04 -0.12 -0.24
现货银 31.69 -0.09 -0.28 4.66
现货铂金 1708.49 2.50 +0.15 11.30
现货钯金 760.88 -2.56 -0.34 9.95
COMEX期金 1671.50 -2.00 -0.12 -0.26 14577
COMEX期银 31.71 -0.16 -0.52 4.90 3618
汇率
欧元/美元 1.3524
美元/日圆 93.69
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张明君)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。