重发-全球金市: 金价小幅上涨,投资者聚焦股市和ECB会议

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* 美国黄金期货成交量远低于均值

* 铂金上涨,经济前景好转扶助工业需求

* 市场关注:周四的美国初请失业金人数和非农业生产率数据

路透纽约2月6日 - 黄金期货周三在清淡交投中上涨,陷于窄幅区间内.在经济前景好转的背景下,投资者关注即将举行的欧洲央行(ECB)会议以股票价格的走势.

铂金(白金)上扬1.5%,因市场担心南非供给前景,同时全球经济成长的未来展现曙光,也提振了投资者对铂金的胃纳.

欧洲央行周四会议前,美国黄金期货成交量远低于均值.会后欧洲央行总裁将对货币前景作出的评论.分析师表示,尽管欧元大幅上涨,但欧洲央行不太可能考虑降息.

黄金未能从美国股市走势中寻得指引.美国股市周三基本持平.由于没有重要经济数据的指引,投资者等待新的刺激因素.周二时标准普尔500指数升至五年高位.

"美国主要股指接近纪录高点,潜在的黄金投资者选择离场观望,因风险意愿改善,"汇丰金属分析师James Steel表示.

2001GMT,现货金 上涨0.3%,报每盎司1,677.16美元.

美国4月黄金期货 涨5.30美元,收在每盎司1,678.80美元.路透初步数据显示,成交量较250日均值低约45%.

今年年初至今,黄金价格持平,且难以获得动力,因一系列数据的改善提振了股市和工业大宗商品等与经济周期联系更加紧密的资产的魅力.

"毫无疑问,例如股票等更加传统的资产表现更好,削弱了黄金的吸引力."德意志银行分析师Daniel Brebner表示.

现货银 持稳于每盎司31.78美元.

黄金市场正在消化印度央行的声明,声明称该行有可能"在极端条件下"限制银行进口黄金.印度的经常帐赤字处于纪录高位.

现货铂金 触及每盎司1,740美元的近17个月高位,最新上涨1.5%,报每盎司1,731.45美元.钯金 下跌0.5%,报每盎司759.50美元,稍早亦创下17个月最高769.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1678.80 5.30 0.3 1668.80 1680.50 86,244 COMEX白银期货 31.877 0.002 0.0 31.600 31.900 25,775 COMEX铂金期货 1736.50 29.30 1.7 1709.20 1744.50 17,137 COMEX钯金期货 764.80 -0.65 -0.1 757.10 772.90 5,507

现货金 1677.16 4.56 0.3 1668.73 1679.10 现货银 31.780 0.000 0.0 31.630 31.870 现货铂金 1731.45 25.46 1.5 1711.25 1740.00 现货钯金 759.50 -3.94 -0.5 760.77 769.50 (完)

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