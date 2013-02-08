全球金市: 金价下挫,正面美国贸易数据和股市上扬打击市场人气

* 美国第四季贸易逆差收窄
* 黄金本周近乎收平
* 市场关注:下周二的美国1月联邦预算
路透纽约2月8日 - 金价周五下跌,全球贸易商数据鼓舞人心,引发美国股市上涨以及经济乐观情绪.黄金投资者因此削减多头押注.
数据显示美国第四季经济有可能小幅扩张,因出口增加和原油进口下降令贸易逆差缩窄,且暗示上周意外走低的经济产出数据可能有所夸大.黄金因此下挫.
隔夜的中国进出口数据表明该国国内需求强劲,同时经济也在升温,金价亦承受压力.中国经济过热迹象,或会迫使该国央行收紧货币政策.
黄金本周接近持平,而以标准普尔500指数来衡量的美国股市则收高0.3%.本周稍早,美国曾公布较佳的制造业数据.
不过交易商表示,欧元区经济忧虑再起连同日本央行近期打压日圆的举措,有可能提振黄金买盘.
2036GMT,现货金 下跌0.2%,报1,668.11美元.
美国4月黄金期货 下跌4.40美元,结算价报每盎司1,666.90美元.初步数据显示,成交量较250日均值低了近50%.
金价本周上涨不到0.1%.周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧元区经济活动料在2013年稍晚缓慢复苏,但负面风险要多于正面风险.当日金价下挫.
现货银 跌0.1%,报每盎司31.42美元.
现货铂金(白金) 跌0.1%,报每盎司1,713.24美元,本周稍早曾一度升至1,740美元.
现货钯金 上涨0.4%,报751.22美元,周三时曾触及2011年9月迄今最高每盎司769.50美元.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1666.90 -4.40 -0.3 1665.80 1674.30 88,726
COMEX白银期货 31.441 0.038 0.1 31.330 31.695 34,173
COMEX铂金期货 1714.70 -7.60 -0.4 1707.50 1734.00 11,222
COMEX钯金期货 751.50 1.05 0.1 740.25 758.45 5,568
现货金 1668.11 -2.58 -0.2 1665.75 1673.30
现货银 31.420 -0.020 -0.1 31.360 31.670
现货铂金 1713.24 -2.50 -0.1 1709.50 1728.74
现货钯金 751.22 3.25 0.4 743.75 756.50 (完)
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(编译 洪曦; 审校 母红)