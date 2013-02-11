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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 06:04 BJT

全球金市:金价跌至一个月低点,因实货需求疲弱

路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周一跌至一个月低点,受技术性卖盘打压,此前金价跌穿1,650美元支撑位,且对实货的投资兴致降低.

分析师表示,因中国、日本、新加坡和韩国等亚洲市场本周有假期,交投清淡令跌势被夸大.

2118GMT,现货金 下跌1.1%,报1,647.80美元.盘中一度大跌1.4%,报1,643.24美元,为1月7日来最低.交易商表示,金价跌穿1月底低点1,651.93美元后,跌势加速.

美国4月黄金期货 下跌17.80美元,结算价报每盎司1,649.10美元.初步数据显示,成交量较250日均值高约5%.

现货银 跌1.3%,报每盎司30.99美元.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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