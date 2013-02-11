全球金市:金价跌至一个月低点,因实货需求疲弱

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周一跌至一个月低点,受技术性卖盘打压,此前金价跌穿1,650美元支撑位,且对实货的投资兴致降低.
分析师表示,因中国、日本、新加坡和韩国等亚洲市场本周有假期,交投清淡令跌势被夸大.
2118GMT,现货金 下跌1.1%,报1,647.80美元.盘中一度大跌1.4%,报1,643.24美元,为1月7日来最低.交易商表示,金价跌穿1月底低点1,651.93美元后,跌势加速.
美国4月黄金期货 下跌17.80美元,结算价报每盎司1,649.10美元.初步数据显示,成交量较250日均值高约5%.
现货银 跌1.3%,报每盎司30.99美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。