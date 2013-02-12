全球金市: 金价从六周低点反弹,钯金创下17个月高位

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透纽约/伦敦2月12日 - 金价周二从六周低点反弹收平,因美元下滑,而钯金则触及17个月高位,因基金追捧.
七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动. 之后,美元兑欧元和日圆下滑.
现货金一度挫至1,638.82美元的1月4日来低点,在G7发布声明提振贵金属吸引力后,金价创下1,663.81美元的日高.
1930GMT,现货金 徘徊在1,650美元附近,周一尾盘报1,649.36.
交易商表示,中国和部分亚洲国家农历新年令实货需求及期货市场成交减少.
现货钯金 大涨近2%,报772美元,为2011年9月5日来最高,之后缩减涨幅,尾盘报768美元附近,周一尾盘报756美元.
现货铂金 升1.6%,报1,712.49美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。