全球金市: 金价扳回前一日部分跌幅,但股市走坚料继续构成拖累

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
美国期金 报每盎司1,644.10美元,下跌1美元.
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD公布,截止周三的黄金持仓量减少0.07%至1,325.99吨,周二为1,326.89吨.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/徐文焰; 审校 戴素萍)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。