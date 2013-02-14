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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 08:55 BJT

全球金市: 金价扳回前一日部分跌幅,但股市走坚料继续构成拖累

美国期金 报每盎司1,644.10美元,下跌1美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD公布,截止周三的黄金持仓量减少0.07%至1,325.99吨,周二为1,326.89吨.(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/徐文焰; 审校 戴素萍)

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