全球金市: 金价扳回前一日部分跌幅,但股市走坚料继续构成拖累

美国期金 报每盎司1,644.10美元,下跌1美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD公布,截止周三的黄金持仓量减少0.07%至1,325.99吨,周二为1,326.89吨.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金