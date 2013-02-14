全球金市: 现货金重拾部分力道,但股市强劲料限制涨势

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1643.30 0.94 +0.06 -1.87
现货银 30.79 0.06 +0.20 1.68
现货铂金 1723.24 5.25 +0.31 12.26
现货钯金 765.25 0.03 +0.00 10.59
COMEX期金 1643.40 -1.70 -0.10 -1.93 9756
COMEX期银 30.80 -0.07 -0.24 1.87 1902
汇率
欧元/美元 1.3405
美元/日圆 93.60
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 张若琪/王洋)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。