版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 16:37 BJT

全球金市: 现货金重拾部分力道,但股市强劲料限制涨势

--------------------------0708GMT-------------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1643.30 0.94 +0.06 -1.87

现货银 30.79 0.06 +0.20 1.68

现货铂金 1723.24 5.25 +0.31 12.26

现货钯金 765.25 0.03 +0.00 10.59

COMEX期金 1643.40 -1.70 -0.10 -1.93 9756

COMEX期银 30.80 -0.07 -0.24 1.87 1902

汇率

欧元/美元 1.3405

美元/日圆 93.60

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 张若琪/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐