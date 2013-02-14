全球金市: 金价下跌至六周低位,因忧虑欧元区经济衰退

* 欧元区数据疲弱,投资人重新忧虑经济衰退

* 德国和法国去年第四季经济萎缩

* 去年全球黄金需求下跌4%,至4,405吨-WGC

路透纽约2月14日 - 黄金价格周四下跌至六周低位,因投资人重新忧虑欧元区经济,经济不振削弱黄金作为对冲通胀工具的吸引力.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,路透调查预估为下滑0.4%.德国经济第四季较前季萎缩0.6%,法国第四季经济萎缩0.3%. 在数据公布后,金价下跌约0.5%.

世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求去年下滑,为2009年以来首见,因关键印度和中国市场的珠宝买气降温,且美国和欧洲金币和金条投资减少.去年消费者黄金需求为4,405吨. 此消息也打击投资人信心.

1812 GMT,现货金 下跌0.4%,至每盎司1,635.60美元,稍早触及1,633.19美元,为1月4日来的最低位.

美国4月黄金期货 下跌9.20美元,至每盎司1,635.90美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能与250日均值持平.

现货银 下跌1.4%,至每盎司30.29美元,之前跌穿位于200日移动均线的技术支持位.

铂金 跌0.5%,至每盎司1,709.49美元,钯金 下滑0.4%,至每盎司762.22美元,上日升至775美元的17个月高位.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1635.90 -9.20 -0.6% -2.4% COMEX白银期货 30.295 -0.574 -1.9% 0.2% COMEX铂金期货 1713.80 -15.80 -0.9% 11.4% COMEX钯金期货 765.00 -7.05 -0.9% 8.8% 现货金 1635.60 -6.76 -0.4% -2.3% 现货银 30.29 -0.44 -1.4% -0.1% 现货铂金 1709.49 -8.50 -0.5% 11.2% 现货钯金 762.22 -3.00 -0.4% 8.6% (完)

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