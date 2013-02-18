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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 16:31 BJT

全球金市: 金价自六个月低点反弹,中国买家在春节假期后归队

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1616.35 7.29 +0.45 -3.47

现货银 30.05 0.30 +1.01 -0.76

现货铂金 1686.49 8.99 +0.54 9.87

现货钯金 754.72 1.25 +0.17 9.06

COMEX期金 1616.40 6.90 +0.43 -3.54 30843

COMEX期银 30.04 0.19 +0.64 -0.63 9475

汇率

欧元/美元 1.3335

美元/日圆 94.05

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 丁琦; 审校 侯向明)
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