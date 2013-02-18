全球金市: 金价自六个月低点反弹,中国买家在春节假期后归队

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1616.35 7.29 +0.45 -3.47
现货银 30.05 0.30 +1.01 -0.76
现货铂金 1686.49 8.99 +0.54 9.87
现货钯金 754.72 1.25 +0.17 9.06
COMEX期金 1616.40 6.90 +0.43 -3.54 30843
COMEX期银 30.04 0.19 +0.64 -0.63 9475
汇率
欧元/美元 1.3335
美元/日圆 94.05
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 丁琦; 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。