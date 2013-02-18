全球金市: 欧元下滑打压金价小跌,逢美国假期市场成交回落

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦2月18日 - 金价周一挫低,成交回落,因美国市场因总统日假期休市,欧元下滑及欧股持平亦损及投资者热情.
亚洲实货买盘则帮助金价从上周五所及六个月低点反弹.
1600GMT,现货金 小跌0.1%报每盎司1,607.06美元,周五沉重的技术性卖压一度打压金价跌至1,598.04美元.金价上周跌3.8%,为去年5月以来最大单周跌幅.美国4月期金 则小升0.1%报每盎司1,610.60美元.
最近几周金价突破1,700关口未果,打压投资者热情.交易员称,这导致周五的下跌,并使得短期有可能进一步下挫.
德意志银行贵金属交易员Michael Blumenroth表示,"由于美国假期,午后交易线索不多,但因短期内投资者缺乏买兴,金价逐步测试下行点位的可能性似乎更大."
全球黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量下降,2月12日止当周,投机客黄金期货和期权净多头部位也减少16,676口至70,250口,为2008年12月以来最低.
欧元兑美元疲弱亦加剧金市压力.
如今市场人士在等候美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的会议记录,以寻觅有关美联储为了宽松举措计划的更多线索.
铂金类小升,之前有消息称Anglo American Platinum 在南非一矿山事故中,至少有13名工人受伤.
现货铂金 升0.7%报每盎司1,689.49美元,从周五所及两周低点1,668美元反弹.现货钯金 涨0,8%报每盎司759.47美元.
现货银 升0.4%报每盎司29.89美元,上周五跌至六周低点29.65美元.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。