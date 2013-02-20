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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:47 BJT

全球金市: 徘徊在六个月低点略上方,因经济复苏希望削弱避险情绪

美国期金 持稳于1,605.50美元.

2月德国分析师和投资者信心急升至2010年4月以来最高,连续第三个月上涨,优于预期,发出金融市场对德国经济转势抱有信心的信号.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,虽然美国经济前景正在好转,但鉴于劳动力市场疲软,美联储最新的刺激举措直到年底前仍然适当.

投资者将关注周三出炉的美联储最新政策会议记录的措辞,以研判美联储对其货币政策的态度.而美联储的货币政策辅助黄金近年大涨.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 2月19日黄金持仓量较前日减少逾3吨,至1,319.964吨,创近五个月来最低水准.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞; 审校 王兴亚)

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