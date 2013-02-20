全球金市: 金价触及七个月低位,关于一对冲基金的传言打压商品市场

* 一对冲基金将清算的传言打压市场

* 白银和铂金族金属大跌

路透纽约2月20日 - 金价周三跌破1,600美元关口至七个月低位,一处于困境中对冲基金被迫清算部位的传言引发市场对商品的抛售.

金价跌1.5%,交易商指因有传言称,一大型商品对冲基金已被迫结清部位,这似乎引发原油价格大跌.

白银和铂金价格均跌逾2.5%,布兰特原油期货跌约2%.

金价跌破1,600美元关口,并形成"死叉"的利空技术形态后,黄金抛盘加剧.死叉即50日移动均线跌破200日移动均线.

分析师称,一些投资者由于担心美联储即将公布的1月会议纪录而抛售黄金.稍后 美联储公布的会议记录显示,美联储可能不得不在看到招聘增加前放缓或停止购买资产,因担忧此举可能带来的成本.美联储推出大规模资产购买计划的目的就是扶助就业增长.

1826 GMT时,现货金 跌1.6%,报1,579美元,盘中一度触及7月以来最低位1,578.06美元.

美国4月期金 下挫25.40美元,报1,578.80美元.

现货白银 大跌2.7%,报28.62美元,铂金 重挫2.7%,至1,642美元,钯金 劲挫3.3%,报736.47美元.

----------------------1826 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1578.80 -25.40 -1.6% -5.8% COMEX白银期货 28.625 -0.797 -2.7% -5.3% COMEX铂金期货 1647.00 -50.50 -3.0% 7.0% COMEX钯金期货 739.25 -25.15 -3.3% 5.1% 现货金 1579.00 -25.21 -1.6% -5.7% 现货银 28.62 -0.80 -2.7% -5.6% 现货铂金 1642.00 -45.75 -2.7% 6.8% 现货钯金 736.47 -24.75 -3.3% 4.9%(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化