全球金市: 金价反弹但仍接近七个月低点,美联储会议记录影响犹存

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国期金 跌0.6%报1,569.20美元.
据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在就业增长达到期望水平前就放缓或停止购买资产.
印度贸易部已建议暂停从泰国进口黄金珠宝.根据印泰双边贸易协定,从泰国进口黄金珠宝仅被课税1%,但从其他国家进口黄金珠宝的税率高达10%.
Anglo American Platinum (Amplats) 说,持续不断的劳资冲突正危及在南非的投资,并称与政府及工会的协商,可能无法减少该公司既定的裁员人数.
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 2月20日持仓较上个交易日减少1.57%,至1,299.164吨,为五个多月来最低水平.
现货银 几近持平,报28.55美元,上个交易日曾跌至六个月低点28.26美元.
现货铂金(白金) 连跌第三日,下跌0.7%,报1,632.24美元.现货钯金 下跌0.5%至733.97美元,上日下跌超过3%,创下将近四个月来最大单日跌幅.(完)
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(编译 洪曦/李婷仪; 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。