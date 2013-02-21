全球金市: 金价反弹但仍接近七个月低点,美联储会议记录影响犹存

美国期金 跌0.6%报1,569.20美元.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在就业增长达到期望水平前就放缓或停止购买资产.

印度贸易部已建议暂停从泰国进口黄金珠宝.根据印泰双边贸易协定,从泰国进口黄金珠宝仅被课税1%,但从其他国家进口黄金珠宝的税率高达10%.

Anglo American Platinum (Amplats) 说,持续不断的劳资冲突正危及在南非的投资,并称与政府及工会的协商,可能无法减少该公司既定的裁员人数.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 2月20日持仓较上个交易日减少1.57%,至1,299.164吨,为五个多月来最低水平.

现货银 几近持平,报28.55美元,上个交易日曾跌至六个月低点28.26美元.

现货铂金(白金) 连跌第三日,下跌0.7%,报1,632.24美元.现货钯金 下跌0.5%至733.97美元,上日下跌超过3%,创下将近四个月来最大单日跌幅.(完)

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