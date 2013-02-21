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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 15:41 BJT

全球金市: 金价反弹,此前因美联储撤出刺激举措忧虑跌至七个月低位

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1565.06 2.77 +0.18 -6.54

现货银 28.48 -0.05 -0.18 -5.94

现货铂金 1628.24 -16.01 -0.97 6.07

现货钯金 727.22 -10.28 -1.39 5.09

COMEX期金 1565.10 -12.90 -0.82 -6.61 42871

COMEX期银 28.47 -0.15 -0.53 -5.82 10561

汇率

欧元/美元 1.3252

美元/日圆 93.41

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 蔡美珍)
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