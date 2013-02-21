全球金市: 金价上涨,经济数据提振美联储维持其刺激政策预期

* 一连串美国经济数据显示经济温和复苏

* SPDR黄金上市交易基金报告周三创下18个月来最大单日黄金流出

* 尽管市场遭受抛压,但COMEX未平仓合约量仅小幅下降

路透纽约2月21日 - 金价周四收高1%,因美国经济数据转弱,提振了美联储将维持其货币刺激政策的预期,从而缓解了美联储很快将停止购买资产的忧虑.

周四公布的经济数据,从一周初请失业金人数到制造业活动,再到消费者物价指数,都显示美国经济仍是温和复苏,支持了美联储应继续每月购债以刺激经济增长的论点.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的1月会议记录证实就是否应停止刺激政策,美联储官员之间意见分歧加剧,这严重打压了黄金对冲通胀的地位.

周三美国联邦公开市场委员会公布会议记录,且市场传言一大型商品对冲基金被迫结清部位,受这些因素拖累,黄金当日重挫2.5%.

但交易所数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货未平仓合约周三仅下降0.1%,交易商称,抛盘不太可能是由上述对冲基金被迫抛售引发的.

美国经济好转迹象严重打压了黄金作为传统的规避经济不确定性风险的地位.金价从12月初1,700美元上方的高位已下跌近10%.

1920GMT,现货金 涨0.9%,报1,576.86美元,从七个月低点1,554.49美元大幅反弹.

美国4月期金 结算价涨0.60美元,报1,576.50美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约15%.

黄金的14日相对强弱指标(RSI)前一交易日一度跌至18左右,周四大幅反弹至26.当RSI跌至30下方时,人们通常认为市场处于超卖状态.

芝加哥商业交易所(CME)数据显示,COMEX未平仓合约下降532口,至446,758口.交易商称,该数据并不支持周三黄金和原油期货下跌是由一基金清算资产所引发的传言.

金价波动率上升亦促使散户减持黄金多头部位.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 公布,周三黄金流出量约为20吨,或1.5%,至约1,299吨,这是18个月内最大单日降幅.

其他贵金属中,现货白银 涨0.3%,至每盎司28.61美元,昨日触及六个月低点28.26美元.

现货铂金 跌1.8%,报1,614.25美元,现货钯金 下滑0.9%,报730.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 COMEX黄金期货 1578.60 0.60 0.0 1554.30 1584.40 198,719 COMEX白银期货 28.699 0.077 0.3 28.290 28.880 68,076 COMEX铂金期货 1620.00 -27.10 -1.6 1599.00 1652.10 21,839 COMEX钯金期货 733.60 -2.80 -0.4 708.30 742.25 11,817 现货金 1576.86 14.57 0.9 1555.71 1584.50 现货银 28.610 0.080 0.3 28.350 28.880 现货铂金 1614.25 -30.00 -1.8 1602.75 1649.50 现货钯金 730.50 -7.00 -0.9 712.50 741.00(完)

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