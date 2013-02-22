全球金市: 黄金小幅上涨,因美国数据支持美联储维持激励政策

美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美联储维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.

美联储两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,围绕美联储为支撑经济而采取的特别宽松举措应持续多久的争议更趋激烈.

周四公布的欧元区服务业采购经理人指数(PMI)初值低于预期,说明该地区商业恶化,打击了欧元区或能够走出衰退的希望.

瑞士海关数据显示,1月瑞士仍然净出口铂金(白金)和钯金,延续12月的趋势.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 2月21日黄金持仓量下降8.89吨至1,290.306吨,为逾五个月以来最低,本周以来累计减少逾32吨或2%.(完)

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