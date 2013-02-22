重发-全球金市: 金价攀升,美国数据迟滞暗示美联储可能维持宽松举措

(补上文末表格,内容无改变)

路透新加坡2月22日 - 金价周五持坚,延续上日升势,因美国黯淡的经济数据增强对美联储维持货币刺激举措的希望,尽管金价可能连续第二周录得跌幅.

美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.

再加上逢低承接,尤其是来自亚洲的,帮助提振黄金摆脱美联储公布会议记录后所及的七个月低点1,554.49美元.美联储最近的会议记录令投资者忧心,联储可能停止或放缓公债购买计划.

"市场上出现很多的逢低买盘,"一名驻香港的交易商表示.

"美联储公布会议记录之后,人们对美元低利率无限延长的信心有所降低.低利率使大宗商品受到青睐,尤其是贵金属.不过,宏观形势并未变化太大,基础需求仍然强劲."

0649GMT,现货金 上涨0.6%,报每盎司1,585.19美元,本周料下跌1.5%,为连续第二周下跌.

美国期金 小涨0.4%,至1,585.30.

技术分析暗示,未来几日现货金可能在1,554.49--1,585的区间盘整.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1585.19 9.53 +0.60 -5.34

现货银 28.89 0.25 +0.87 -4.59

现货铂金 1623.24 12.50 +0.78 5.75

现货钯金 735.00 6.53 +0.90 6.21

COMEX期金 1585.30 6.70 +0.42 -5.40 20142

COMEX期银 28.87 0.17 +0.58 -4.52 4026

汇率

欧元/美元 1.3214

美元/日圆 93.30

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金