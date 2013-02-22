重发-全球金市: 金价攀升,美国数据迟滞暗示美联储可能维持宽松举措

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
(补上文末表格,内容无改变)
路透新加坡2月22日 - 金价周五持坚,延续上日升势,因美国黯淡的经济数据增强对美联储维持货币刺激举措的希望,尽管金价可能连续第二周录得跌幅.
美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.
再加上逢低承接,尤其是来自亚洲的,帮助提振黄金摆脱美联储公布会议记录后所及的七个月低点1,554.49美元.美联储最近的会议记录令投资者忧心,联储可能停止或放缓公债购买计划.
"市场上出现很多的逢低买盘,"一名驻香港的交易商表示.
"美联储公布会议记录之后,人们对美元低利率无限延长的信心有所降低.低利率使大宗商品受到青睐,尤其是贵金属.不过,宏观形势并未变化太大,基础需求仍然强劲."
0649GMT,现货金 上涨0.6%,报每盎司1,585.19美元,本周料下跌1.5%,为连续第二周下跌.
美国期金 小涨0.4%,至1,585.30.
技术分析暗示,未来几日现货金可能在1,554.49--1,585的区间盘整.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1585.19 9.53 +0.60 -5.34
现货银 28.89 0.25 +0.87 -4.59
现货铂金 1623.24 12.50 +0.78 5.75
现货钯金 735.00 6.53 +0.90 6.21
COMEX期金 1585.30 6.70 +0.42 -5.40 20142
COMEX期银 28.87 0.17 +0.58 -4.52 4026
汇率
欧元/美元 1.3214
美元/日圆 93.30
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 蔡美珍/田建华)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。