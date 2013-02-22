全球金市: 金价因经济忧虑下滑,本周或下跌

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
* 美股表现较佳,削弱黄金避险的吸引力
* SPDR黄金上市交易基金可能录得18个月来最大周度流出
* 市场人气仍疲弱,因忧虑美联储撤走刺激举措
路透纽约2月22日 - 金价周五小跌,可能录得连续第二周下跌,因美国经济前景稳定改善的迹象,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能撤走刺激计划的暗示,引发投资人买入诸如股票等较高风险资产.
在周五没有重大的美国经济数据公布的情况下,黄金投资人在周末前降低在金市的头寸,因他们消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月会议记录内容,该记录暗示美联储可能较市场所想的更早撤走经济刺激计划.
美股上涨也削弱黄金的吸引力.
在1636 GMT,现货金跌0.2%,至每盎司1,573.01美元,本周可能下跌超过2%.
美国4月期金 下滑5.70美元,至每盎司1,572.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量可能远低于250日均值.
投资人持续减持SPDR黄金上市交易基金 的头寸.SPDR黄金上市交易基金可能录得2011年8月来最大周度流入.
现货银 跌0.7%,至28.45美元.
现货铂金 跌0.5%,报每盎司1,602美元.现货钯金 下滑0.1%,至每盎司727.72美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)