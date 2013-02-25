全球金市: 金价因欧元区不确定性而小跌,但仍持于七个月低位上方

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
意大利周日展开投票,选情为多年来最难预料的一次.许多选民表示对菁英阶层沉沦感到极为愤慨,也怀疑本次选举可出现足以对抗经济危机的强力政府.
交易数据周五显示,在上周传出某支商品基金大举出脱持仓的传闻导致原油与金属价格重挫之前,对冲基金及其他大型投资客已削减其对美国大宗商品的多头押注,幅度为将近十个月内最大.
国际货币基金组织(IMF)周五的数据显示,俄罗斯及土耳其1月均连续第二个月增加黄金持仓,凸显出国家央行有意扩大持有黄金以将其储备多元化.(完)
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(编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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