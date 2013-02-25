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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:32 BJT

全球金市: 金价因欧元区不确定性而小跌,但仍持于七个月低位上方

意大利周日展开投票,选情为多年来最难预料的一次.许多选民表示对菁英阶层沉沦感到极为愤慨,也怀疑本次选举可出现足以对抗经济危机的强力政府.

交易数据周五显示,在上周传出某支商品基金大举出脱持仓的传闻导致原油与金属价格重挫之前,对冲基金及其他大型投资客已削减其对美国大宗商品的多头押注,幅度为将近十个月内最大.

国际货币基金组织(IMF)周五的数据显示,俄罗斯及土耳其1月均连续第二个月增加黄金持仓,凸显出国家央行有意扩大持有黄金以将其储备多元化.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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