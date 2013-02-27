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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:12 BJT

全球金市: 金价守在一周半高位附近,因贝南克支持刺激举措

周二出炉的数据显示,美国2012年底的房屋价格创下逾六年来最大按年涨幅,1月新屋销售亦大增.这些最新迹象表明,长期以来备受压抑的楼市正在复元.

意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并再度引发欧洲金融危机.

高盛 将2013年金价预测值自每盎司1,810美元降至1,600美元,指称金价近期下跌,加上美国实质利率上升,促使其提早调降金价预估.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 2月26日的黄金持仓量较上日减少2.408吨,成为1,270.44吨,为连续第六日下降.

现货铂金 近持平为1,619.49美元,回复较金价为高的状态.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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