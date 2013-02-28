全球金市: 金价持稳,或创下16年来最长月度连跌纪录

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的2月27日黄金持仓降至1,258.4吨,是六个多月以来的低位.该基金持仓已经连续七个交易日下滑,为该基金2004年设立以来最长一波连跌周期.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.
一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.
意大利本周选举后进行的首次标债中,借款成本升至四个月高位,但来自国内投资者的稳健需求缓解了对政治僵局可能冲击该国债市的担忧.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。