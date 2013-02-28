全球金市: 金价持稳,或创下16年来最长月度连跌纪录

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的2月27日黄金持仓降至1,258.4吨,是六个多月以来的低位.该基金持仓已经连续七个交易日下滑,为该基金2004年设立以来最长一波连跌周期.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.

一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.

意大利本周选举后进行的首次标债中,借款成本升至四个月高位,但来自国内投资者的稳健需求缓解了对政治僵局可能冲击该国债市的担忧.(完)

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