全球金市: 金价小涨,但仍或创下16年来最长月度连跌记录

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.
"黄金的人气仍然反复无常,因其缺少支持其连续第十三年上涨的重要催化剂,且人们对于轻微的利空迹象也变得更为敏感."
0714GMT,现货金 上涨0.3%至每盎司1,601.40美元,本月料将下跌近4%.此前金价已经连跌五个月,为1996年末至1997年初以来最长月度连跌时间.
美国黄金期货 上涨0.3%,报每盎司1,601.20美元.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示现货金日内可能回撤至1,579美元.
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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1601.40 4.19 +0.26 -4.37
现货银 29.12 0.13 +0.45 -3.83
现货铂金 1598.24 2.32 +0.15 4.12
现货钯金 744.22 3.22 +0.43 7.55
COMEX期金 1601.20 5.50 +0.34 -4.45 19591
COMEX期银 29.08 0.14 +0.47 -3.80 138
欧元/美元 1.3138
美元/日圆 92.38
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
(编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。