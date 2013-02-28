全球金市: 金价小涨,但仍或创下16年来最长月度连跌记录

一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.

"黄金的人气仍然反复无常,因其缺少支持其连续第十三年上涨的重要催化剂,且人们对于轻微的利空迹象也变得更为敏感."

0714GMT,现货金 上涨0.3%至每盎司1,601.40美元,本月料将下跌近4%.此前金价已经连跌五个月,为1996年末至1997年初以来最长月度连跌时间.

美国黄金期货 上涨0.3%,报每盎司1,601.20美元.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示现货金日内可能回撤至1,579美元.

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1601.40 4.19 +0.26 -4.37

现货银 29.12 0.13 +0.45 -3.83

现货铂金 1598.24 2.32 +0.15 4.12

现货钯金 744.22 3.22 +0.43 7.55

COMEX期金 1601.20 5.50 +0.34 -4.45 19591

COMEX期银 29.08 0.14 +0.47 -3.80 138

欧元/美元 1.3138

美元/日圆 92.38

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)