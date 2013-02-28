全球金市: 金价下跌1%,连跌第五个月

* 金价在2月下跌5%,连跌第五个月

* SPDR Gold Trust势将录得月度大幅流出

* 美联储刺激计划没有惊喜,美国削减预算令金价承压

路透纽约2月28日 - 金价周四下跌超过1%,因美国股市盘中上涨及对经济感到乐观,打压对黄金的避险需求,金价在2月连续第五个月下跌,为自1996年来最长的月度连跌.

黄金连续第二天大幅下滑,此前美国数据显示上年第四季经济小幅增长,而最新一周初请失业金人数下降.

美国经济不断改善的迹象一度推高道指和标普500指数和纪录高位只有咫尺之遥.

黄金价格在2月下跌5%,黄金支持上市交易基金持有的黄金头寸录得明显月度跌幅.

"投资人正再度审视将资金配置在哪里,他们正将焦点放在股市,股市表现一直非常良好,"RJ O'Brien资深商品交易商Phillip Streible说.

2018 GMT时,现货金 跌1.1%,报每盎司1,578.86美元.

美国4月期金 收跌17.60美元,报1,578.10美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约5%.

本周稍早,黄金作为通冲通胀工具的魅力有所下降,当时美联储主席贝南克在国会作证时没有热烈提出新的刺激举措,且投资人担忧美国大刀阔斧减支将可能将导致通缩.

国会将行动阻止周五850亿美元全面减支自动生效的可能性已不大.

反映基金投资人的负面人气,全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 连续第七个交易日流出,此为该基金面世来最长.

其他贵金属中,现货白银 跌1.8%,报28.47美元.现货铂金 下滑0.7%,至1,584美元,现货钯金 下跌1.8%,报727.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 COMEX黄金期货 1578.10 -17.60 -1.1 1574.30 1602.50 175,949 COMEX白银期货 28.395 -0.548 -1.9 28.390 29.140 1,357 COMEX铂金期货 1583.50 -16.60 -1.0 1581.40 1607.50 10,823 COMEX钯金期货 732.60 -10.55 -1.4 724.95 748.50 306 现货金 1578.86 -18.35 -1.1 1575.43 1602.60 现货银 28.470 -0.520 -1.8 28.430 29.160 现货铂金 1584.00 -11.92 -0.7 1584.00 1605.50 现货钯金 727.50 -13.50 -1.8 728.77 746.75(完)

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