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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:36 BJT

全球金市：金价走向连续第二周跌势，因美元走强打压人气

美国第四季经济仅微弱成长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。但经济成长貌似已经开始加快。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 2月28日的持仓量减少0.3%至1,254.487吨，为2012年8月初以来最低。该基金2月流出量为创纪录的73.606吨。

欧盟统计局周四公布，欧元区1月通胀率降至2.0%，这让欧洲央行在下周会议上有考虑降息的空间。

欧元区财长周一将讨论意大利情势，意大利本周的大选结果引发对其政治僵局的担忧。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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