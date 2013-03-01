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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:22 BJT

全球金市：金价盘旋在1,580美元附近，中国实货买盘提供支撑

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1581.39 1.63 +0.10 -5.56

现货银 28.56 0.05 +0.18 -5.68

现货铂金 1575.74 -4.25 -0.27 2.65

现货钯金 723.75 -2.47 -0.34 4.59

COMEX期金 1581.20 3.10 +0.20 -5.65 18048

COMEX期银 28.52 0.12 +0.42 -5.67 95

欧元/美元 1.3078

美元/日圆 92.48

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明/王翔琼；; 审校 张若琪)
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