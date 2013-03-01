全球金市：金价下跌，因美国数据强劲盖过自动减支的影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 未出现对黄金的避险需求，因美国自动减支将逐步进行
* SPDR Gold Trust黄金持仓量连续第八个交易日下降
路透纽约3月1日 - 黄金价格周五下跌，本周录得连续第三周下滑，因美国经济数据强劲，及在美国政府大规模减支生效前全球市场相对平静，黄金作为避险工具未能受买家垂青。
金价下跌，因美元上涨，此前美国公布的包括消费者支出，消费者信心和制造业活动在内的经济数据直指经济成长增速。一些投资人认为，美国前景改善可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)较市场预期更早撤走刺激举措。
金价一直走软，因美国政府将开始大规模削减联邦支出，这将妨碍经济复苏，之前美国总统奥巴马和国会领袖未能找到替代预算计划。
”自动减支对黄金本身的支撑并不大，因为减支将逐步推行，不会造成很大震荡，”CIBC World Markets高级分析师Peter Buchanan说。
目前分析师密切关注意见分歧的国会将如何应5月18日触及的下一个举债上限。
在1851 GMT，现货金 跌0.4%，至每盎司1,573.96美元。
美国4月期金 下跌5.80美元，至1,572.30美元，汤森路透初步数据显示，成交量较250日均值高出约5%。
黄金和其他商品市场一起下跌。期铜跌至三个月低位，原油下挫逾1%,此前中国和欧洲公布疲弱的经济数据打压人气。
标准普尔周五称，美国减支措施或对经济影响有限。
金市人气仍然疲弱。金价在2月下跌5%,为去年5月来最大单月跌幅，且连跌第五个月。
现货银 从稍早触及的27.94美元的六个月低位大幅反弹，收跌0.2%，至每盎司28.45美元。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在2月28日下降至1,254.49吨的近七个月低位，连续第八个交易日下跌，2月累计减少73.6吨，为创纪录水平。
现货铂金 跌0.6%，至每盎司1,571美元。钯金 下滑0.9%，至每盎司719.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 COMEX黄金期货 1572.30 -5.80 -0.4 1564.00 1586.90 172,776 COMEX白银期货 28.49 0.058 0.2 27.925 28.790 50,266 COMEX铂金期货 1573.50 -10.00 -0.6 1565.50 1588.90 13,874 COMEX钯金期货 720.40 -14.15 -1.9 715.75 732.90 4,415 现货金 1573.96 -5.80 -0.4 1565.45 1586.90 现货银 28.450 -0.060 -0.2 27.990 28.760 现货铂金 1571.00 -8.99 -0.6 1568.00 1586.75 现货钯金 719.72 -6.50 -0.9 718.02 731.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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