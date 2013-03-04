全球金市：金价小涨，因美元由逾六个月高点下跌

美国期金 上涨近0.5%至1,579.90美元。

美国总统奥巴马周五晚间正式下令美国政府全面削减支出，此前奥巴马与共和党国会议员未能就避免自动减支达成协议，该减支方案可能阻碍经济成长并削弱国防力量。

但制造业数据强劲，加上汽车热销，以及2月消费者信心增强，暗示经济成长回升，抵销了对削减支出冲击的担忧。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至2月26日止当周，对冲基金和基金经理人增加黄金期货多仓，之前一周则是创下逾四年低位。

相比之下，2月美国之鹰(American Eagle)金币的销售较上年同期剧增，银币销售则创下1986年当月以来最佳表现，突显出在经济不明朗下避险买盘强劲。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，在3月1日持仓量小跌至1,253.885吨，为连续第九个交易日下滑。(完)

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