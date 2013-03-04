全球金市：金价下跌，因上市交易基金黄金持仓量再减且关注美国利率

* 全球最大的实货黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量连续第九日减少

* 美联储官员称有必要推出积极的经济刺激措施

路透纽约3月4日 - 黄金价格周一下跌，因投资人对黄金支持的上市交易基金的需求减少，且投资人继续消化美国政府大规模减支对金价造成的影响。

交投清淡，因今日没有重大的美国经济数据公布，且美国股市几无变动，未能为黄金提供新的刺激因素。

一些投资人仍然离场观望，因美国总统奥巴马与国会共和党领袖仍意见分歧，未能就避开美国自动减支计划达成一致。白宫周五晚上宣布政府削减政府开支。

数据显示全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量连续第九日减少，消息也打压投资人信心。

在1716 GMT，现货金 跌0.2%，至每盎司1,571.50美元。

美国4月期金 下跌1.10美元，至1,571.10美元，汤森路透初步数据显示，收盘时成交量可能远低于250日均值。

周五SPDR Gold Trust 的黄金持仓量减少0.6吨，延续下降之势，在2月录得最大单月降幅。

现货银 跌0.5%，至每盎司28.43美元。

黄金投资人目前留意周四欧洲央行政策会议，寻找黄金交易的线索。

美联储副主席叶伦周一的讲话也支持金价。叶伦称，鉴于美国经济运行仍低于潜在水平，推行积极的货币刺激举措是必要的。

现货铂金 跌0.6%，至每盎司1,560.74美元。现货钯金 下滑1.3%，至每盎司709.97美元。(完)

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