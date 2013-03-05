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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 15:41 BJT

全球金市：金价中止四日跌势，受宽松货币政策的预期支撑

但过去几个月金价涨势平息下来，因市场愈发揣测美联储可能提早缩减购债计划。

“我们正在经历一个非常缓慢的阶段，需要央行介入，”法国兴业银行驻香港商品分析师Jeremy Friesen说。

“如果是那样，将利好黄金。”

0627GMT，现货金 涨近0.5%至每盎司1,580.76美元。美国期金亦涨0.5%，报每盎司1,580.30美元。

路透市场分析师王涛称，基于波型和费波纳奇预估分析，现货金料反弹至1,589美元。

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1580.76 7.42 +0.47 -5.60

现货银 28.77 0.22 +0.77 -4.99

现货铂金 1576.75 11.82 +0.76 2.72

现货钯金 717.47 3.00 +0.42 3.68

COMEX期金 1580.30 7.90 +0.50 -5.70 16042

COMEX期银 28.78 0.28 +0.98 -4.81 3687

欧元/美元 1.3036

美元/日圆 93.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/艾茂林; 审校 田建华)

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