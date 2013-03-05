全球金市：金价中止四日跌势，受宽松货币政策的预期支撑

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
但过去几个月金价涨势平息下来，因市场愈发揣测美联储可能提早缩减购债计划。
“我们正在经历一个非常缓慢的阶段，需要央行介入，”法国兴业银行驻香港商品分析师Jeremy Friesen说。
“如果是那样，将利好黄金。”
0627GMT，现货金 涨近0.5%至每盎司1,580.76美元。美国期金亦涨0.5%，报每盎司1,580.30美元。
路透市场分析师王涛称，基于波型和费波纳奇预估分析，现货金料反弹至1,589美元。
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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1580.76 7.42 +0.47 -5.60
现货银 28.77 0.22 +0.77 -4.99
现货铂金 1576.75 11.82 +0.76 2.72
现货钯金 717.47 3.00 +0.42 3.68
COMEX期金 1580.30 7.90 +0.50 -5.70 16042
COMEX期银 28.78 0.28 +0.98 -4.81 3687
欧元/美元 1.3036
美元/日圆 93.06
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/艾茂林; 审校 田建华)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。