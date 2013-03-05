全球金市：金价缩减升幅，因道指创纪录高位

路透3月5日 - 黄金价格周二小幅上升，缩减稍早录得的升幅。对经济的乐观情绪燃点股市涨势，道指创下纪录高位，削弱了投资者的避险需求。

铂族金属大幅上涨，因南非矿场发生新的罢工，引发对供应的忧虑。

周二金价上涨，终止了四天连跌之势。对基金结清头寸的担忧，以及黄金支持上市交易基金的黄金持有量下降，一直打压市场人气。

在中国称计划增加支出并把2013年经济成长目标定在7.5%后，市场担忧通胀，黄金最初受到支持。

不过，对美国经济前景持续增强的希望，以及道指 急升至纪录高位，引发金市的卖盘。

在2022 GMT，现货金 升0.2%，至每盎司1,576.21美元。金价从年初迄今下跌6%。

美国4月期金 升2.50美元，结算价报1,574.90美元，汤森路透初步数据显示，成交量较均值低约10%。

周一全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量减少0.6吨，连续第10天减少。

现货银 升0.3%，至每盎司28.64美元，和黄金一样，缩减稍早录得的升幅。

现货铂金 涨1.2%，至每盎司1,583.74美元。现货钯金 升2.7%，至每盎司733.97美元。(完)

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 COMEX黄金期货 1574.90 2.50 0.2 1571.10 1585.80 132,582 COMEX白银期货 28.604 0.108 0.4 28.520 29.090 31,852 COMEX铂金期货 1585.70 19.50 1.2 1568.80 1597.40 11,526 COMEX钯金期货 734.60 20.15 2.8 716.50 739.05 4,422 现货金 1576.21 2.87 0.2 1572.35 1585.91 现货银 28.640 0.090 0.3 28.540 29.120 现货铂金 1583.74 18.81 1.2 1571.50 1608.00 现货钯金 733.97 19.50 2.7 719.27 736.00(完)

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