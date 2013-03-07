全球金市：金价下跌，因ECB和英央行均没有暗示采取更多经济刺激措施

* 金价中断此前两日涨势，创下一周来最大单日跌幅

* 经济回暖迹象打压黄金避险买盘

* SPDR Gold Trust黄金流出停止，亚洲金价升水缩窄

* 市场关注：美国周五将公布非农就业数据

路透纽约3月7日 - 金价周四下跌，此前欧洲央行(ECB)和英国央行均没有暗示采取更多经济刺激措施，而且美国一周初请失业金数据令人鼓舞，引发市场对即将公布的非农就业报告的乐观情绪。

金价周四收低0.5%，中断此前两日涨势，创下一周来最大单日跌幅。欧洲央行没有明确暗示采取更多货币宽松政策，以及英国央行决定不重启购债计划后，金价下跌。

金市目前将关注焦点转至周五美国将公布的2月非农就业报告。如果就业市场出现持续复苏的迹象，可能将促使美联储较预期更早结束经济刺激政策。

“所有经济数据开始上升，金价因此承压。如果周五公布的数据显示就业增长，那么金价可能将持续下跌，”Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称。

1934GMT时现货金 跌0.5%至1,575.44美元。

美国4月期金 结算价涨0.20美元，报1,575.10美元，路透初步数据显示，成交量较均值低约10%。

美国众议院通过一项法案避免政府关门后，黄金的避险地位受到打压。

本周稍早美国公布的数项经济数据均较强劲，令市场人气为之一振，带动美股道琼工业指数 周四连续第三个交易日升至纪录高位。

“每当近几周出现强劲经济数据时，就像有人自动按下(对黄金)的抛盘按键,"丹麦盛宝银行资深经理Ole Hansen称。

美国2月非农就业增长可能较为温和，因税收上升及担心政府大幅削减支出令企业雇主较为谨慎，暗示经济动能仍不十分强劲，不会令美联储撤走刺激政策。

现货银 跌0.9%，报每盎司28.76美元。

**SPDR黄金停止外流**

人们预期黄金上市交易基金(ETF)近期急剧外流之势似乎已触底，这支撑了金价。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三几未变动，此前11个交易日为连续下跌。

在实货市场中，中国买家放缓买入黄金，因之前几周他们购买的黄金开始到货，这缓解了供应短缺之势。

过去几天，中国国内金价较国际金价升水逾20美元，但周四价差缩窄至略多于10美元，交易商称升水可能进一步收窄。

现货铂金 涨0.3%报1,589.74美元，现货钯金 升1.5%报755.47美元。

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