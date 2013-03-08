全球金市：金价在美国就业数据公布后持平，钯金价格因需求增长而上升

* 本周金价微幅上涨，中止三周来的跌势
* 美国非农就业报告似乎不足以改变美联储政策
* 钯金上涨，受供应忧虑及需求预期带动
路透纽约3月8日 - 金价周五大致收平，本周微幅上涨，分析师指数据虽显示美国经济改善，但不足以促使美联储中止刺激政策。
钯金价格涨逾3%至19个月高位，因供应忧虑及旺盛的汽车需求引发基金买盘。美国钯金期货实货交割增加，亦暗示终端用户需求上升。
盘初金价跌1%，因美国公布的数据显示，2月非农就业岗位增加23.6万个，失业率降至四年低点。
稍后金价扳回跌幅，因市场担心美国政府全面削减支出可能将导致经济复苏放缓，这令金价受到提振。
“我们看到少量空头回补和对冲基金最新买盘，因人们重新评估非农就业数据后认为，其不足以改变美联储的政策，”汇丰金属分析师James Steel称。
2014GMT时，现货金 微跌0.46美元报每盎司1,577.94美元，在盘初跌至1,560.80美元低位后大幅反弹。
本周现货金价累计涨0.2%，结束了三周来的跌势。
美国4月期金 结算价涨1.80美元，报每盎司1,576.90美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值高出约15%。
美国经济数据较为乐观引发人们对股票等高风险资产的需求，同时出脱黄金。道琼工业指数 连续第四个交易日升至纪录高位。
分析师称，尽管就业增长增加了美联储较预期更早升息的机率，但美联储可能还要看到几个月强劲的就业数据，才会削减公债购买规模，而在此之后至少一年内不会升息。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持有量周四下跌约2吨至逾16个月低点，恢复了近期大跌之势。
现货白银 周五涨0.4%报28.98美元，在连续下跌四周后，本周较前周涨近2%。
**钯金强劲上扬**
现货钯金 涨3.4%报780.97美元，稍早触及2011年9月以来最高位784.50美元。本周累计涨8.5%，创下2011年12月以来最大单周涨幅。
CPM Group商品分析师Erica Rannestad预计，今年钯金需求将上升。
年初以来投资者大量买入钯金ETF。年初迄今，路透追踪的全球四大钯金ETF的钯金持有量增长10%。
现货铂金 升0.6%报1,601美元，本周料将累计涨2%，此为一个月内最大涨幅。
----------------------------2014 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1576.90 1.80 0.1 1560.40 1583.10 204,589
COMEX白银期货 28.948 0.140 0.5 28.325 29.260 48,186
COMEX铂金期货 1603.90 8.80 0.6 1586.20 1610.00 12,047
COMEX钯金期货 782.75 23.70 3.1 757.35 788.45 7,112
现货金 1577.94 -0.46 0.0 1561.55 1582.90
现货银 28.980 0.110 0.4 28.360 29.240
现货铂金 1601.00 9.76 0.6 1589.50 1606.50
现货钯金 780.97 26.00 3.4 759.50 784.50(完)