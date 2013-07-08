全球金市：现货金延续跌势，美国强劲就业数据加剧美联储政策疑虑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位增加19.5万个，超过预估的16.5万个，这增强了美联储最早于9月开始缩减其大规模刺激措施的预期。
金价4-6月下跌23%，录得创纪录的最大单季跌幅，在美联储主席贝南克表示，经济复苏强度足以让美联储考虑缩减刺激举措后，金价上个月触及了每盎司1,180.71美元的近三年低点。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓下滑0.28%至961.99吨。
中国5月从香港进口黄金较上月跳升逾三分之一，金价下跌吸引更多中国买家入场。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。