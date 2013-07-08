全球金市：金价上涨，受助于低吸买盘及美元下跌

* 美元指数触及三年高位后扭转大幅攀升的势态

* Paulson旗下的黄金基金录得新的双位数亏损

* 黄金ETF黄金持有量下降，暗示投资需求疲弱

路透纽约/伦敦7月8日 - 金价周一上扬1%，因美元走弱引发低吸买盘，此前金价下跌两天，受累于担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减货币刺激措施。

投资人也消化了对冲基金经理John Paulson旗下黄金基金在今年迄令亏损65%的消息，该投资组合在6月亏损23%。

上月美联储主席贝南克称经济复苏足够强劲，可使美联储最早于今年稍晚缩减每月850亿美元购债措施以来，黄金价格已累计下跌10%。

周五数据显示6月美国非农就业岗位增加19.5万个，显示就业市场仍处于复苏轨道之上。

“金价周五跌幅相当大，显然会有某种程度的反弹，且如果关注一下汇市，美元正从稍早高位回落，所以金价在下跌后略为回稳，”瑞信分析师Karim Cherif说。

在2011GMT，现货金 上涨1%，至每盎司约1,235.49美元。

Comex-8月美国期金 结算价升22.20美元，收报每盎司1,234.90美元。

美元指数周一最初上涨1.5%至三年高位，之后扭转走势，因投资人对美元涨势获利了结。

投资人现在聚焦周三将公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录。

分析师称，对黄金上市交易基金(ETF)的持续结算，暗示人们对黄金的兴趣正在消退。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少0.3%，至3,092万盎司，触及2009年2月来的新低。

现货银 上涨0.8%，报每盎司19.02美元。现货铂金 升2.6%，报每盎司1,357.49美元。现货钯金 升2.4%，报每盎司694.41美元。铂族金属价格上涨，因最大出产国南非再次出现罢工的消息。

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