全球金市：金价上涨，受助于低吸买盘及美元下跌

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 美元指数触及三年高位后扭转大幅攀升的势态
* Paulson旗下的黄金基金录得新的双位数亏损
* 黄金ETF黄金持有量下降，暗示投资需求疲弱
路透纽约/伦敦7月8日 - 金价周一上扬1%，因美元走弱引发低吸买盘，此前金价下跌两天，受累于担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减货币刺激措施。
投资人也消化了对冲基金经理John Paulson旗下黄金基金在今年迄令亏损65%的消息，该投资组合在6月亏损23%。
上月美联储主席贝南克称经济复苏足够强劲，可使美联储最早于今年稍晚缩减每月850亿美元购债措施以来，黄金价格已累计下跌10%。
周五数据显示6月美国非农就业岗位增加19.5万个，显示就业市场仍处于复苏轨道之上。
“金价周五跌幅相当大，显然会有某种程度的反弹，且如果关注一下汇市，美元正从稍早高位回落，所以金价在下跌后略为回稳，”瑞信分析师Karim Cherif说。
在2011GMT，现货金 上涨1%，至每盎司约1,235.49美元。
Comex-8月美国期金 结算价升22.20美元，收报每盎司1,234.90美元。
美元指数周一最初上涨1.5%至三年高位，之后扭转走势，因投资人对美元涨势获利了结。
投资人现在聚焦周三将公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录。
分析师称，对黄金上市交易基金(ETF)的持续结算，暗示人们对黄金的兴趣正在消退。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少0.3%，至3,092万盎司，触及2009年2月来的新低。
现货银 上涨0.8%，报每盎司19.02美元。现货铂金 升2.6%，报每盎司1,357.49美元。现货钯金 升2.4%，报每盎司694.41美元。铂族金属价格上涨，因最大出产国南非再次出现罢工的消息。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1,234.90 22.20 1.8 1,214.40 1,237.40 129,494 COMEX白银期货 19.038 0.302 1.6 18.670 19.265 28,316 COMEX铂金期货 1,362.00 35.60 2.7 1,322.90 1,364.40 7,871 COMEX钯金期货 695.40 17.85 2.6 673.30 703.10 2,814 现货金 1,235.49 12.18 1.0 1,216.38 1,238.30 现货银 19.020 0.160 0.8 18.740 19.290 现货铂金 1,357.49 33.99 2.6 1,326.00 1,361.50 现货钯金 694.41 16.41 2.4 676.00 700.25(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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