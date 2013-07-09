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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:20 BJT

全球金市：金价走低，因ETF减持黄金且担心央行退出刺激举措

美联储主席贝南克上个月表示，经济复苏力度足够强，美联储最早可能今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债计划。此后黄金已经下跌大约10%。

两名消息人士周一表示，对冲基金经理John Paulson的黄金基金今年迄今已经损失65%，上个月损失23%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周一表示，其黄金持仓量减少1.56%至946.96吨，为2009年2月以来最低。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至7月2日当周，对冲基金和基金经理增加了黄金和白银期货的多仓。

消息人士告诉路透，俄罗斯国家贵金属库Gokhran希望在2014年恢复在国内市场购买黄金，此前已经中断两年。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/李春喜 审校 王兴亚/李爽)

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