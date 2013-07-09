全球金市：金价攀升1%，受助于实货买盘和中国通胀增幅超预期

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 一个月和三个月黄金远期拆借利率显示借贷增加
* 中国6月消费者通胀增幅超过预期
* 黄金支持的上市交易基金持仓量继续减少
* 投资者静待周三公布的6月美国联邦公开市场委员会议记录
路透纽约7月9日 - 金价周二攀升1%，触及一周高位，受助于实货需求，以及中国通胀数据提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
数据显示，6月中国年通胀率增幅超过预期，刺激金价连续第二天上扬。
黄金远期市场供应吃紧的迹象也提振投资者人气。
有消息称，一个月和三个月黄金远期拆借利率(GOFO)数年来首次回落，支撑金价。黄金远期拆借利率是指持有黄金的银行通过互换协议借出黄金换取美元的利率。
法国兴业银行的分析师Robin Bhar称，“很显然，实货市场存在一定的配置不当的情况，且可能因为需求意外强劲，导致市场出现暂时性的供应短缺。”
现货金 稍早触及7月2日以来最高1,260.01美元，1934 GMT，上扬0.9%，报每盎司1,245.90美元。
美国Comex-8月期金 收涨11美元，报每盎司1,245.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低15%。
分析师表示，黄金上市交易基金黄金持仓量减少的情况继续，暗示金价可能面临新的压力。
全球最大的黄金上市交易基金 的黄金持仓量减少1.6%，至946.96吨，为2009年2月以来最低。
投资者目前关注美国联邦公开市场委员(FOMC)周三公布的6月会议记录。
交易商还将今日的涨势归因于金价升穿1,245美元后出现的技术性买盘。在上周五美国非农就业数据公布前，金价就持于该水平。
其他贵金属方面，现货银 攀升0.9%，报每盎司19.21美元。现货铂金 上扬0.4%，报每盎司1,363美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司697.22美元。 ----------------------------1934 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1245.90 11.00 0.9 1232.00 1258.70 153,693 COMEX白银期货 19.138 0.100 0.5 18.930 19.485 31,370 COMEX铂金期货 1368.60 6.60 0.5 1354.00 1381.10 7,247 COMEX钯金期货 697.35 1.95 0.3 692.00 705.00 2,848 现货金 1247.39 11.50 0.9 1234.18 1260.01 现货银 19.210 0.170 0.9 19.020 19.500 现货铂金 1363.00 5.00 0.4 1355.00 1377.50 现货钯金 697.22 2.22 0.3 694.75 703.00(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。